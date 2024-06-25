Автомобиль вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре, есть погибшие

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Три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщает 112.
Уточняется, что в салоне автомобиля находились 37-летний мужчина, женщина и ребёнок. Когда подоспела медпомощь, пострадавшие были еще живы, однако спасти тяжело травмированных людей не удалось.
По предварительным данным, водитель перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ, из-за чего машина вылетела через стену на улицу.
Ранее сообщалось, что два подростка и тридцатилетняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, водитель перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ, из-за чего машина вылетела через стену на улицу.
Ранее сообщалось, что два подростка и тридцатилетняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова