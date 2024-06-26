Автоюрист Славнов раскритиковал разрешение водителям покидать место ДТП

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Пояснение от Верховного суда может привести к попыткам недобросовестных водителей скрыться с места ДТП под предлогом помощи пострадавшему. Такое мнение высказал автоюрист Дмитрий Славнов.
Ранее Верховный суд разъяснил, что водитель, который после аварии отвёз пострадавшего в больницу, не имея другой возможности отправить его к врачам, а потом вернулся на место аварии, не считается виновным в нарушении статьи об оставлении места ДТП.
Однако реальная ситуация, когда участнику аварии придётся самому везти травмированного в больницу, возможна лишь в местности с ограниченными возможностями скорой помощи, считает эксперт.
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Однако реальная ситуация, когда участнику аварии придётся самому везти травмированного в больницу, возможна лишь в местности с ограниченными возможностями скорой помощи, считает эксперт.
«Если произошло серьёзное ДТП, то мы вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и скорую помощь. Причём скорая у нас в приоритете, поскольку только медики обладают знаниями о том, как перевозить тяжёлого пострадавшего человека. У них для этого есть носилки, искусственная вентиляция лёгких, жгуты, шины и так далее. Опять же, скорая с маяками доедет до больницы куда быстрее, чем автовладелец», – сказал Славнов Общественной Службе Новостей.По его мнению, нечестные автовладельцы попытаются воспользоваться послаблением. К тому же, отметил Славнов, что неквалифицированный водитель, пытаясь отвезти пострадавшего в больницу, может причинить ему ещё больший вред. Поэтому в большинстве случаев лучше дожидаться скорой.
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Лора Луганская