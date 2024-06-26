Автоэксперт Сажин предложил не пускать дурно пахнущих пассажиров в любой транспорт

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова приравнять несоблюдение личной гигиены в автобусах к хулиганству стоило бы распространить на все виды транспорта. Такое мнение высказал автоэксперт Владимир Сажин.
«Виталий Валентинович обратил внимание только на общественный транспорт, но у нас ещё существуют пригородные электрички, поезда дальнего следования. Эту инициативу нужно распространить на весь транспорт, включая самолёты», – сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Помимо запаха пота, по мнению Сажина, нужно также запретить употреблять чеснок, лук и другие продукты, которые источают зловоние при выдохе.
Ранее Милонов выдвинул свою идею в эфире радио КП, отметив, что подобные правила уже действуют в Московском метро, где контролёры могут отказать пассажиру в проезде, если тот не следит за внешним видом.
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Лора Луганская