Автоэксперт рассказал, почему на электромобилях быстрее изнашиваются шины
Автоэксперт Ладушкин: шины на электромобилях изнашиваются быстрее
При активной эксплуатации шины на электромобилях изнашиваются в среднем на 10—20% быстрее, чем на машинах с двигателем внутреннего сгорания.Об этом в беседе с RT рассказал автомобильный эксперт и руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
Специалист подчеркнул, что за счет батарей электромобиль весит больше и имеет немного другую развесовку, в отличие от бензинового легкового транспорта.
«Также такие машины мгновенно способны передавать значительно больший крутящий момент на колёса, чем обычный ДВС. При активной эксплуатации это провоцирует пробуксовку и, как следствие, износ», — поделился он.
Кроме того, режим рекуперации, помогающий сохранить заряд, за счёт «торможения двигателем» при обычной городской эксплуатации приводит к повышенной нагрузке на шины.
«В тех случаях, когда машина с ДВС катилась бы накатом, электромобиль постоянно притормаживает двигателями, что приводит к износу покрышек», — отметил Ладушкин.
Однако основная причина износа кроется именно в стиле вождения.
«Если водить автомобиль аккуратно, без резких стартов и постоянных пробуксовок, то разницу в износе между электромобилем или ДВС можно в принципе не заметить», — подытожил специалист.