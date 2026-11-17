17 ноября 2026, 15:43

Автоэксперт Ладушкин: шины на электромобилях изнашиваются быстрее

Фото: iStock/supergenijalac

При активной эксплуатации шины на электромобилях изнашиваются в среднем на 10—20% быстрее, чем на машинах с двигателем внутреннего сгорания.Об этом в беседе с RT рассказал автомобильный эксперт и руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





Специалист подчеркнул, что за счет батарей электромобиль весит больше и имеет немного другую развесовку, в отличие от бензинового легкового транспорта.





«Также такие машины мгновенно способны передавать значительно больший крутящий момент на колёса, чем обычный ДВС. При активной эксплуатации это провоцирует пробуксовку и, как следствие, износ», — поделился он.

«В тех случаях, когда машина с ДВС катилась бы накатом, электромобиль постоянно притормаживает двигателями, что приводит к износу покрышек», — отметил Ладушкин.

«Если водить автомобиль аккуратно, без резких стартов и постоянных пробуксовок, то разницу в износе между электромобилем или ДВС можно в принципе не заметить», — подытожил специалист.