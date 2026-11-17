Россиянам назвали пять причин слабой работы печки в автомобиле
Автоэксперт Иянов назвал пять причин слабой работы печки в автомобиле
Заместитель директора направления механического ремонта автомобильного холдинга «Авилон» Леонид Иянов назвал пять причин слабой работы печки в автомобиле.
В беседе с «Газетой.Ru» Иянов заявил, что первая причина — малое количествао антифриза.
«Если охлаждающей жидкости в системе мало, она хуже циркулирует через радиатор отопителя, и воздух в салоне прогревается слабо. В этом случае важно проверить систему на наличие утечек», — пояснил эксперт.Вторая, по словам специалиста, — неисправный термостат: если он заклинил в открытом положении, двигатель долго набирает рабочую температуру. Третья — забитый радиатор отопителя: отложения ухудшают теплообмен, и печка греет слабее.
Механик добавил, что ещё одна причина — неисправность заслонок климатической системы: двигатель прогрет, но из дефлекторов идёт холодный воздух. Пятая — загрязнённый салонный фильтр: воздух поступает слабым потоком, и салон прогревается дольше. Иянов советует не ограничиваться заменой фильтра или доливом антифриза, а провести диагностику.