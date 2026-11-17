Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты в новом году
Бизнес-стратег Каграманян: прибавку к зарплате надо обсуждать заранее
Бизнес-стратег, коммерческий директор и антикризисный менеджер Яна Каграманян в беседе с «Известиями» рассказала, как правильно инициировать разговор о повышении зарплаты. По её словам, обсуждать этот вопрос нужно до утверждения бюджета, а не после.
Специалист рекомендует уточнить, когда руководитель вносит предложение по фонду заработной платы и кто согласовывает изменения, и ориентироваться на бюджетный календарь компании.
«Важно успеть не просто выразить желание зарабатывать больше, которое так или иначе присутствует у всех, а дать руководителю время внести изменения, и просить не абстрактную прибавку, а конкретные изменения: до какой суммы, с какой даты, за счет оклада или переменной части», — отметила эксперт.
Рабочая формулировка, которую предлагает Каграманян, — «хочу обсудить пересмотр моей зарплаты и возможность включить его в бюджет на 2027 год». Аргументы нужны и для того, чтобы руководитель смог защитить инициативу перед другими участниками согласования, поскольку зарплатами он не распоряжается единолично. Самым сильным аргументом специалист называет подтверждённую пользу для бизнеса. Вместо слов о том, что сотрудник много работает, она советует показать, что изменилось благодаря его работе: на сколько выросла прибыль или сократились расходы, сколько удалось сохранить клиентов, на какую долю снизилось количество ошибок или гарантийных случаев, как выросла конверсия, увеличилось число повторных покупок и сократилось время обработки заявок.
«Важно показать собственный вклад и не приписывать себе общий результат команды: не стоит рассчитывать, что руководитель сам вспомнит и систематизирует все достижения сотрудника — работа по систематизации и представлению результатов лежит на сотруднике», — отметила Каграманян.
По её словам, следующий хороший аргумент — устойчивое расширение роли. Если сотрудник уже выполняет более сложную работу или ведёт дополнительное направление, разговор стоит строить вокруг соответствия зарплаты реальному содержанию должности. Разовая перегрузка аргументом не считается, а устойчивое изменение роли — считается. Можно предлагать расширение роли заранее: если видно, что какое-то направление западает и им никто ответственно не занимается, стоит взять его на себя. Руководитель решит проблему дешевле, чем нанимать отдельного человека, а сотрудник проявит инициативу и получит повышение.
Рыночная зарплата, по словам Каграманян, — ориентир, а не ультиматум: сравнивать нужно сопоставимые позиции, обязанности, масштаб бизнеса, регион и состав зарплаты. Аргумент про вакансии специалист называет слабым, поскольку предложения могут не соответствовать действительности, а ссылки на личные расходы и стаж не работают: работодатель платит за определённую работу. Связать повышение с задачами следующего года можно, но обещать, что после прибавки сотрудник будет работать лучше, не стоит — это может сыграть против него.
Если пересмотра сейчас добиться не удалось, договариваться нужно не об обещании вернуться к вопросу позже, а о конкретике: дате следующего обсуждения, критериях решения и возможном формате — поэтапном повышении или премии за согласованный результат. Зная критерии, к разговору можно подготовиться заранее.