17 ноября 2026, 14:33

Бизнес-стратег Каграманян: прибавку к зарплате надо обсуждать заранее

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Бизнес-стратег, коммерческий директор и антикризисный менеджер Яна Каграманян в беседе с «Известиями» рассказала, как правильно инициировать разговор о повышении зарплаты. По её словам, обсуждать этот вопрос нужно до утверждения бюджета, а не после.





Специалист рекомендует уточнить, когда руководитель вносит предложение по фонду заработной платы и кто согласовывает изменения, и ориентироваться на бюджетный календарь компании.





«Важно успеть не просто выразить желание зарабатывать больше, которое так или иначе присутствует у всех, а дать руководителю время внести изменения, и просить не абстрактную прибавку, а конкретные изменения: до какой суммы, с какой даты, за счет оклада или переменной части», — отметила эксперт.

«Важно показать собственный вклад и не приписывать себе общий результат команды: не стоит рассчитывать, что руководитель сам вспомнит и систематизирует все достижения сотрудника — работа по систематизации и представлению результатов лежит на сотруднике», — отметила Каграманян.