17 ноября 2026, 13:33

Психолог Скрипачёва: чрезмерное общение с ИИ вызывает зависимость

Фото: iStock/AntonioGuillem

Чрезмерное взаимодействие с искусственным интеллектом способно сформировать зависимость. В зоне особого риска находятся одинокие люди.





Кандидат психологических наук, доцент и практикующий психолог Елена Скрипачёва в интервью RT перечислила характерные признаки такого состояния. Среди них — ежедневное практически безвылазное «общение» с нейросетью, раздражение от отношения с живыми людьми, а также обострённая реакция на критику, которая возникает из-за того, что ИИ обычно хвалит пользователя.





«Может однозначно, особенно у людей одиноких. Признаки какие? Когда каждый день происходит практически безвылазное «общение». Когда раздражают живые люди. Когда человек реагирует на критику не так, как раньше. Нейросети обычно хвалят: «ты молодец» и т. д., поэтому на критику вы начинаете реагировать острее», — объяснила психолог.

«Особенно люди одинокие входят в зависимость. Поэтому лучше обратиться сразу к специалисту. Дело в том, что здесь проблема с коммуникацией. Если она была у человека до того, как он «подсел» на нейросети, то потом он общается, нейросеть его ещё и хвалит, и человек начинает жить в иллюзорном мире. Конечно, здесь однозначно нужно обращаться к специалисту», — заключила психолог.