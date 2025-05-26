Подмосковным автомобилистам перечислили правила поведения на дороге в жару

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Синоптики прогнозируют в Московской области до конца недели жаркую погоду. Днём воздух будет прогреваться до +30°С. При этом возможен сильный ветер. В пресс-службе подмосковного Минтранса призвали участников дорожного движения придерживаться правил безопасности в знойную погоду.
«Не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара усугубит это состояние и приведёт к потере концентрации внимания. Не оставляйте в машине детей и животных даже на пару минут. Это опасно, так как можно перегреться или переохладиться, если кондиционер включён. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающим экранами», – напомнили в ведомстве.Особое внимание там обратили на соблюдение правил дорожного движения. Так, нельзя отвлекаться за рулём на телефон, совершать резкие манёвры. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, чаще ориентироваться по зеркалам, так как на дорогах наблюдается большой поток мотоциклистов.
«Летом возрастает число наездов на стоящие транспортные средства. Поэтому в случае поломки автомобиля не оставайтесь на дороге. Сразу переместите машину в крайнюю полосу и позвоните по номеру 112, а сами уйдите за пределы проезжей части. Водители могут не заметить остановившийся автомобиль, что может привести к аварии с тяжёлыми последствиями», – добавили в министерстве.Отправляясь в дальнюю поездку, следует пить больше воды, обязательно отдыхать каждые 2-4 часа. Останавливайтесь для этого нужно только на специальных площадках или АЗС.
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Лора Луганская