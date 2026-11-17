17 ноября 2026, 13:29

Депутат Свищев: Зарядка автомобильных аккумуляторов в квартире не запрещена

Фото: iStock/joebelanger

Зарядка автомобильных аккумуляторов в квартире не запрещена, но необходимо соблюдать правила безопасности. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.