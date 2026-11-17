В Госдуме рассказали, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор в квартире
Зарядка автомобильных аккумуляторов в квартире не запрещена, но необходимо соблюдать правила безопасности. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
По его словам, правила противопожарного режима не содержат прямого запрета на зарядку автомобильного аккумулятора в квартире, однако это не освобождает от соблюдения мер предосторожности. Аккумулятор выделяет водород, который при перезаряде может привести к его закипанию, а неисправное зарядное устройство — к возгоранию. Если в результате вашей халатности случится пожар, который причинит вред людям или чужому имуществу, это повлечёт за собой не только штраф, но и уголовную ответственность по статье 219 Уголовного кодекса, подчеркнул депутат.
Свищев напомнил, что заряжать аккумулятор следует только в хорошо проветриваемом помещении, вдали от легковоспламеняющихся материалов, и использовать только исправное оборудование, соответствующее инструкции. Также он отметил, что ни в коем случае нельзя оставлять процесс зарядки без присмотра или на ночь.
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