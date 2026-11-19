19 ноября 2026, 10:00

Автоэксперт Тарасов перечислил 5 ситуаций, когда ремонт шины невозможен

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Технический эксперт бренда Attar Александр Тарасов рассказал, какие повреждения не позволяют безопасно восстановить автомобильную шину и когда перед ремонтом нужна диагностика. Об этом сообщает «Газета.Ru».