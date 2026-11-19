Автоэксперт Тарасов объяснил, когда поврежденную шину придется заменить
Технический эксперт бренда Attar Александр Тарасов рассказал, какие повреждения не позволяют безопасно восстановить автомобильную шину и когда перед ремонтом нужна диагностика. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, ремонт обычно подходит для сквозных проколов на беговой дорожке. Мастера используют для этого грибки, заплаты и пластыри. Жгут эксперт назвал временной мерой.
При повреждении боковины или плечевой зоны производители в большинстве случаев советуют менять покрышку. Восстановление после прокола на беговой дорожке возможно не всегда: поездка на недостаточно накачанном колесе способна разрушить его внутреннюю структуру.
Отдельного осмотра требуют самонесущие шины RunFlat, FlatRun и аналогичные модели. Особенно важно проверить их после движения без давления. Решение о возможности ремонта принимает сервис.
Тарасов обратил внимание и на состояние протектора. По его словам, минимальная остаточная глубина рисунка составляет 1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних. Нарезать протектор заново на легковых покрышках не предусмотрено.
Еще один вопрос касается зимних колес, потерявших часть шипов. Их выпадение со временем считается нормальным. Установка новых шипов требует осторожности: они отличаются от заводских, а ошибки при дошиповке способны ухудшить управляемость автомобиля.
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