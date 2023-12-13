Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что камеры фиксации средней скорости не способствуют снижению аварийности на дорогах.
«Видеокамеры давно перестали у нас быть средством профилактики аварийности в следствии нарушения требований правил дорожного движения. <…> Статистика и анализ аварийности – две разные составляющие. Не факт, что это могло случиться из-за превышения скорости. Это может сделать водитель, который после того, как изнасиловал всех имеющихся под капотом лошадей, , разогнался до 250 км/ч и резко решил сбросить скорость до 20 км/ч, чтобы уменьшить среднюю скорость, чем создал аварийный прецедент. Тут важно понять, кто больше создает опасность ДТП на дороге», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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