Автоэксперт Сажин объяснил целесообразность запрета автономеров без флага РФ

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Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею запрета автомобильных номеров без государственного флага.
Он отметил, что такая инициатива может быть направлена на воспитание патриотизма в людях, что очень здраво.
Тем временем власти Санкт-Петербурга планируют проработать идею создания государственного социального такси для граждан с ограниченными возможностями. Об этом сообщила вице-губернатор города Наталья Чечина.
Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что россияне стали активно раскупать китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi.
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«Если эта идея не популистская и не имела цели пропиариться, а действительно направлена на патриотизм и воспитание традиционных ценностей, то она разумная. Но как идея она не носит никакой подоплеки. Я езжу с флагом и не считаю это чем-то зазорным. Если человек не россиянин и ему так нравится, пускай ездит, главное, чтобы это не мешало законодательству», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Тем временем власти Санкт-Петербурга планируют проработать идею создания государственного социального такси для граждан с ограниченными возможностями. Об этом сообщила вице-губернатор города Наталья Чечина.
«Созданы одни из лучших условий в стране для граждан с ограниченными возможностями. В частности, в Центре социальной реабилитации инвалидов Пушкинского района предоставляют соцуслуги инвалидам трудоспособного возраста. Коллективу этого учреждения очень благодарны. Но были и пожелания. В частности, улучшить качество работы социального такси, будем прорабатывать возможность создания государственного учреждения с определенными требованиями и контролем», – приводит «Петербургский дневник» слова Чечиной.
Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что россияне стали активно раскупать китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi.
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Мелисса Тимофеева