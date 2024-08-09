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Общественник Макаров назвал последствия запрета на работу мигрантов в такси

Общественник Макаров: Будет нехватка водителей, цены вырастут
09 августа 2024, 19:35
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров заявил, что запрет на работу мигрантов в такси повлечёт за собой нехватку водителей, что, в свою очередь, приведёт к росту цен.
Однако, считает эксперт, цены уже растут из-за подорожания и самих автомобилей, и их обслуживания, и бензина.

«Нужно заставить мигрантов адаптироваться традициям и законам, и чтобы не было под одним аккаунтом сразу несколько человек. Знание русского языка, российское удостоверение — и пожалуйста, работайте. А те, кто работает нелегально или полулегально как минимум подвергает опасности наших людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Макаров.



Ранее сообщалось, что суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве.

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#такси
#мигранты
#запрет
Нюша, Мари Краймбрери и Ёлка: в саду «Эрмитаж» пройдет самое музыкальное событие лета Вельвет Фест
18 августа в саду «Эрмитаж» пройдет Вельвет Фест
09 августа 2024, 20:06

Фото: Вельвет Фест

Масштабный праздник музыки и фестиваль для всей семьи Вельвет Фест пройдет 18 августа в 14:00 в саду «Эрмитаж».
Событие посвящено 20-летия лейбла Velvet Music.

Для гостей выступят кумиры взрослых и любимые артисты молодого поколения.

Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Ёлки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие.

Фото: Вельвет Фест

Среди приглашенных звезд – популярные блогеры.

Подробности о стоимости билетов на сайте. Не упустите возможность посетить самый ​летний праздник для всей семьи.

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#фестиваль
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Рамзану Кадырову вручили премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО
09 августа 2024, 19:54

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО, поддержку ее участников, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости. Награду вручала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.
Винер заявила, что много вручала медалей за свою жизнь, но «премию великого Нобеля вручать великому Рамзану» — большая честь для нее.
«Это большая честь, большое счастье. Спасибо вам большое за вашу работу, постоянную неуклонную, понимаете, я все знаю о вас, как вы работаете 24/7, как ваши дети, ваши сотрудники также работают», — приводят в агентстве слова Винер.
«Служу России, спасибо. Авансом принимаю, даю слово, что буду отстаивать интересы нашего государства», — поблагодарил Кадыров.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку происходящему в Курской области и назвал сроки, когда ситуация в приграничных районах будет стабилизирована. По его словам, следует подождать два-три дня, после чего ВС РФ покажут хорошие результаты. Командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, в свою очередь, также заверил, что у российской армии есть все силы и средства, чтобы остановить врага на курском направлении.

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#чечня
#награда
#сво
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Преподаватель Ситнов раскрыл признаки взлома телефона
09 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/scyther5

Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов заявил, что определить взлом телефона мошенниками помогут такие признаки, как быстрая разрядка батареи, а также частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером.
Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo при подобных неполадках специалист рекомендовал сбросить телефон к заводским настройкам, а в случае серьёзного взлома перепрошить номер IMEI устройства.

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повысить безопасность смартфонов в том числе и от западных спецслужб может помочь импортозамещение — создание отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других стран.

«Любая ОС собирает огромное количество данных. По ним можно делать выводы о ситуации в стране, о настроениях в обществе и т. д. Поэтому многие вещи отдавать «наружу» не стоит. Второй момент — это самая банальная слежка за пользователями. Учитывая, что Америка встраивает бэкдоры во все ПО, есть риск, что любые системы могут быть скомпрометированы. Всего этого можно избегать, когда у нас есть своя система», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков.

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#телефон
#безопасность
#импортозамещение
#техника
#технологии
#россия
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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
09 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Ton Photograph

Мессенджер Signal заблокировали в России из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соблюдение этих требований необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.

В связи с тем, что этот пункт не был выполнен руководством мессенджера, было принято решение о его блокировке на территории России.

Ранее пользователи сообщали о многочисленных сбоях в работе приложения.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых ресурсов
#мессенджеры
#роскомнадзор
#запрет
#приложения
#сайт
#пользователи
#россия
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13 юных жителей Павловского Посада торжественно получили российские паспорта
09 августа 2024, 19:13

Фото: пресс-служба администрация Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов вручил паспорта граждан России 13 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла в Музее космонавта В. Ф. Быковского, сообщили в пресс-службе администрации.
«Дорогие ребята! Вы – граждане огромной, великой страны с многовековой историей, которую вам предстоит продолжить. Главное – не забывайте тех, кто каждый день вносит вклад в ваше воспитание и образование, окружает вас заботой и любовью. Именно они всегда придут на помощь и поддержат в любых сложных ситуациях. Будьте достойными гражданами нашей Родины», – напутствовал Ефанов.
В завершении мероприятия он по традиции вручил памятные фото ребятам, которые ранее участвовали в торжественном вручении паспортов.

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#павловский посад
#паспорт
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#церемония
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Генподрядчик рассказал о ходе строительства Курской АЭС-2
Генподрядчик: возведение Курской АЭС-2 продолжается по графику
09 августа 2024, 18:48

Фото: iStock/Vital Hil

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по утверждённому графику. Об этом сообщил генеральный подрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт» (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.

Ранее в пятницу пресс-служба МЧС России объявила, что ситуация в российском регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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#курская область
#аэс
#строительство
#россия
#атака
#всу
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Нацбанк Украины выпустил банкноты с приветствием бандеровцев
09 августа 2024, 18:40

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, на которых изображён бандеровский лозунг, использовавшийся в годы Великой Отечественной войны как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.
Отмечается, что первые банкноты номиналом 500 и одна тысяча гривен с обновлённым дизайном вышли в оборот уже 8 августа. В скором времени, 23 августа, выйдет новая партия номиналом 50 гривен. В ближайшие годы, как сообщили в пресс-службе НБУ, появятся остальные виды банкнот с таким дизайном.

Глава Центробанка Украины Андрей Пышный указал на то, что деньги являются не только платёжным средством, но и символом страны.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#банк
#деньги
#украина
#нацизм
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Мигрантов отправят в армию, пенсионерам повысят выплаты: какие законы подписал Путин
09 августа 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Нововведения коснулись пенсионных выплат, воинского учета, банковской сферы. О том, какие еще важные нормы приняты и когда они начнут действовать расскажет редакция «Радио 1».

Повышение пенсий


Граждане старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1200 рублей. Размер выплаты будет пересчитываться в зависимости от региона. На регулярную денежную помощь смогут претендовать инвалиды первой группы с детства.

Воинский учет мигрантов


Иностранные граждане, получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учет, могут лишиться паспорта РФ. Изменения внесены в нормативные акты «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Изменения не затрагивают тех иностранцев, кто получил российское гражданство по рождению.

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Банковская сфера


Кредитные организации иностранных государств будут вправе открывать свои филиалы на территории России. При этом законом предусматривается ужесточение правил для таких банков.


Передача конфискованного оружия в зону СВО


Решение о передаче конфискованного оружия в зону СВО теперь будут принимать Государственные военизированные организации. В новой редакции закона такая процедура значительно упрощена.

Ипотечное жилье запретят изымать


Единственное ипотечное жилье теперь не будет взиматься в пользу кредиторов. Соответсвующий законопроект подписал глава государства. Владелец имуществом будет иметь возможность сохранить ипотечное жилье даже в случае банкротства. При этом требования банка и ипотека не прекращаются.


Запрет на продажу энергетиков детям


В России с 1 марта 2025 года вводится запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков. Теперь реализаторы будут обязаны проверять документы покупателя перед продажей такого рода напитков.


Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Штрафы за литературу с информацией о наркотиках


Распространение литературы, содержащей информацию о наркотиках без соответствующей маркировки, будет наказываться штрафом до 600 000 рублей. Норма не распространяется на произведения литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.


Майнинг в России легализован


Владимир Путин разрешил добывать россиянам криптовалюту. С ноября предприниматели и юридические лица получают право заниматься майнингом. Физическим лицам такая деятельность разрешена при условии, что они не будут превышать норму электропотребления.

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#право
#рф
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Генпрокуратуру РФ попросили проверить интервью Лебедева Дудю*
Депутат Останина попросила Генпрокуратуру проверить слова Лебедева в интервью
09 августа 2024, 18:01

Фото: Фотобанк Московской области

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*. Об этом сообщает РИА Новости.
Она обратилась напрямую к генпрокурору Игорю Краснову и попросила провести проверку высказываний Лебедева в ходе этого резонансного интервью.

В частности Останина указала на негативную оценку деятельности общественных организаций «Голос Беслана» и «Матери Беслана».

Ранее сообщалось, что различные политические и общественные деятели обратились в Минюст, Следственный комитет, Верховный суд и другие инстанции с требованием проверить высказывания Лебедева в интервью Дудю*.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#генпрокуратура
#проверка
#суд
#следственный комитет
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