Общественник Макаров назвал последствия запрета на работу мигрантов в такси

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров заявил, что запрет на работу мигрантов в такси повлечёт за собой нехватку водителей, что, в свою очередь, приведёт к росту цен.
Однако, считает эксперт, цены уже растут из-за подорожания и самих автомобилей, и их обслуживания, и бензина.
Ранее сообщалось, что суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве.
Читайте также:
Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве
Автоэксперт Сажин объяснил целесообразность запрета автономеров без флага РФ
Московского участкового задержали за организацию незаконной миграции
«Нужно заставить мигрантов адаптироваться традициям и законам, и чтобы не было под одним аккаунтом сразу несколько человек. Знание русского языка, российское удостоверение — и пожалуйста, работайте. А те, кто работает нелегально или полулегально как минимум подвергает опасности наших людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Макаров.
Ранее сообщалось, что суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве.
Читайте также:
Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве
Автоэксперт Сажин объяснил целесообразность запрета автономеров без флага РФ
Московского участкового задержали за организацию незаконной миграции
Мелисса Тимофеева