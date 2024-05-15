Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю

Фото: iStock/Doucefleur
Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.
«Эти средства подтормаживают, вводят в сонливое состояние. Всегда нужно смотреть на действующее вещество», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
А автоюрист Лев Воропаев пояснил, что все запрещённые наркотические и лекарственные вещества и различные их формы утверждены в постановлении правительства РФ № 681. При обнаружении их в крови водителя могут лишить прав или оштрафовать на 30 тыс. рублей.
«Что касается списка препаратов, скорее всего, некоторые из них содержат в составе запрещённые вещества, которые оговорены в постановлении правительства РФ № 681. Так, корвалол содержит фенобарбитал, который выводится из организма не менее 3-4 дней. Медосвидетельствование покажет в крови содержание вещества, что является нарушением», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Воропаев.
Ранее в Минздраве сообщили, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.
Читайте также:
Лишние прав за корвалол: Минздрав дал разъяснения по списку опасных для водителей лекарств
Завод лекарств расширит производство в Подмосковье к началу будущего года
Названы методы нормализации питания после праздников
Мелисса Тимофеева