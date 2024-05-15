Лишние прав за корвалол: Минздрав дал разъяснения по списку опасных для водителей лекарств

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Распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение. Об этом сообщает российский Минздрав в Телеграм-канале.
В списке перечислены лекарства, которые, в частности, содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт и подобные составляющие.
Ведомство отметил, что ряд из упомянутых препаратов действительно может помешать управлять автомобилем: они снижают скорость реакции и провоцируют сонливость, так что водить после их приема настоятельно не рекомендуется. Минздрав напомнил, что важная для водителей информация указана в инструкциях к лекарствам.
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Алина Юрчак