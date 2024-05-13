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Названы методы нормализации питания после праздников

Врач Кашух советовала есть соленья
13 мая 2024, 15:42
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что для нормализации пищеварения после майских праздников хорошо подойдут соленья.
«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь лёгкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт. Ещё один вариант перекуса — свежие фрукты. Как и в овощах, в них много пищевых волокон, стимулирующих работу органов ЖКТ. Важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка: яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыба», — добавила в беседе с RT Кашух.

Кроме этого, врач рекомендовала не забывать про прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, что также благоприятно влияет на пищеварение.



А терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова посоветовала с осторожностью относится к аналогам назначаемых врачом препаратов, поскольку не все они будут иметь такое же воздействие на организм и могут вызывать побочные реакции.

«Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства. Кроме того, реакции на составляющие могут быть разными у каждого, особенно если у пациента есть аллергии или он принимает другие лекарства», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Квасова.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма.

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#питание
Россиянам раскрыли, как восстановить режим после майских праздников
Психолог Андросенко рекомендовала расставить приоритеты
13 мая 2024, 15:26

Фото: iStock/littlehenrabi

Ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявила, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.
Кроме этого, она рекомендовала делиться впечатлениями от проведённого времени на праздниках с коллегами в перерывах от работы, так как это помогает снова переживать положительные эмоции.

«Хотя отдых в майские выходные может быть замечательным, жить в прошлом — не самое верное решение. Куда полезнее сфокусироваться на настоящем и будущем, поставить перед собой цели и задачи, чтобы двигаться вперёд. Например, подумать, о новых проектах, поделиться своими идеями с коллегами», — добавила в беседе с RT Андросенко.

А специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина поделилась методами вставать по будильнику с первого раза.

«Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы», — отметила в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.

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Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию
13 мая 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию и профилактический осмотры с начала года прошли более около 1,4 млн жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 млн человек», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
По её словам, результаты диспансеризации жители могут узнать онлайн в ходе телемедицинской консультации. Врач ответит на все вопросы и при необходимости направит на углублённое обследование. Если же пациент в течение года прошёл комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» придут результаты диагностики в цифровом формате.

В ведомстве напомнили, что проверить здоровье в регионе можно бесплатно. Для этого можно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Записаться на диспансеризацию можно и на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, а также через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

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#здравоохранение
#диспансеризация
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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Щёлковские врачи помогли женщине стать мамой в 10-й раз
13 мая 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра помогли 35-летней женщине в 10-й раз стать мамой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в центр для родоразрешения. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 кг 50 г. и ростом 55 см.
«Роды прошли без осложнений, мама с малышом готовятся к выписке. Для женщины это восьмые по счёту роды и 10-й ребёнок – в семье воспитываются две пары двойняшек, мальчики и девочки. Старшему сыну уже 15 лет», – рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти информацию о родовспоможении в регионе.

Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#роды
#мать
#женщины
#ребёнок
#щёлково
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Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт
13 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская больница готовит документацию для капитального ремонта Грибовского фельдшерско-акушерского пункта. Медицинский объект в посёлке ВНИИССОК осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как сообщил главврач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для ремонта ФАПа. В последний раз его обновляли в 2007 году. С того времени в нескольких кабинетах из-за протечек крыши на потолке и стенах образовалась плесень.
«Фельдшерско-акушерский пункт крайне востребован. Даже с учётом того, что в 2025 году в соседнем микрорайоне «Гусарская баллада» будет построена поликлиника на 500 посещений, жителям посёлка нужны медицинские услуги в пешей доступности. Ключевая задача – выйти на старт капремонта. Расходы мы готовы взять на себя», – заявил Иванов.
Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.

По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.

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Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья
13 мая 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начинают работать Школы паллиативного пациента. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школы паллиативного пациента откроются в Клину, Химках, Красногорске и Солнечногорске.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам Школы паллиативного пациента в 4-х больницах. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежный сфер», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первые занятия в школах стартуют уже 13 мая в 12:30 в Химках. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи и сайтах больниц.

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В Подмосковье врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком
13 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком во время пикника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 55-летную женщину в приёмное отделение Сергиево-Посадской больницы.

«Трагедией едва не обернулся обычный пикник с шашлыками. При обследовании выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. <…> При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», — поделилась завотделения хирургии Светлана Александрова.

Специалист настоятельно рекомендует не спешить во ​время приёма пищи и тщательно ​её пережевывать.

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Терапевт Асанов: салаты, курица и роллы в лепешке могут быть полезны
12 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/rez-art

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма, передает РИА Новости.
Говоря о полезных блюдах фастфуда, Асанов подчеркнул, что в таких ресторанах рекомендуется отдавать предпочтение салатам, роллам в пресной лепешке и курице, а не свинине или говядине.

«Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», – призвал он.

Терапевт также допустил употребление картофеля фри. Он рекомендовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюр. В качестве соуса эксперт посоветовал кетчуп или горчицу.

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#питание
#здоровье
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#московская область
#минздрав мо
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Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь
Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь стоит снизить темп работ
10 мая 2024, 04:27

Фото: istock / Mkovalevskaya

Дачников призвали снизить темп работ на участках во время магнитных бурь. А тех, кто занимается спортом, перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что утром 8 мая произошла вспышка на Солнце высокого балла X 1.0, выброс плазмы приближается к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня G3.

Как утверждает Тяжельников, магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие пенсионеров и людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также вполне здоровые люди могут в такие дни ощущать недомогание: головные боли, головокружение, утомляемость, тошноту, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и прочие неприятные симптомы.

«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — рассказал врач.
Он добавил, что крайне важно хорошо высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, чаще бывать на свежем воздухе. Эксперт отметил, что пожилым людям нужно особенно внимательно следить за здоровьем в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, полноценно питаться.

Также стоит дважды в день измерять артериальное давление, принимать препараты и иметь запас лекарств на случай обострения заболевания.

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#магнитные бури
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Врач Эдигер заявил о тяжёлой проблеме детей курильщиков
08 мая 2024, 23:21

Фото: iStock/metamorworks

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что в семье, где родители курят, не может быть здоровых детей.
По его словам, в таких семьях дети являются пассивными курильщиками, что оказывает пагубное влияние на их иммунную систему и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я не знаю ни одного случая в семьях с курящими родителями, чтобы дети были здоровы, в первую очередь в области иммунной системы. Эти дети стопроцентно пассивные курильщики, и все они поражены. Тут история гораздо страшнее, у них поражение застойным табачным дымом и наблюдается во время формирования пубертатной иммунной системы. Это тяжёлая проблема», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет.

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#история
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