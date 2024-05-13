Названы методы нормализации питания после праздников

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Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что для нормализации пищеварения после майских праздников хорошо подойдут соленья.
«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь лёгкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт. Ещё один вариант перекуса — свежие фрукты. Как и в овощах, в них много пищевых волокон, стимулирующих работу органов ЖКТ. Важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка: яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыба», — добавила в беседе с RT Кашух.
Кроме этого, врач рекомендовала не забывать про прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, что также благоприятно влияет на пищеварение.
А терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова посоветовала с осторожностью относится к аналогам назначаемых врачом препаратов, поскольку не все они будут иметь такое же воздействие на организм и могут вызывать побочные реакции.
«Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства. Кроме того, реакции на составляющие могут быть разными у каждого, особенно если у пациента есть аллергии или он принимает другие лекарства», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Квасова.
Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма.
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