Глава АИДТ Ветров предложил снизить возраст управления авто до 16 лет

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет.
Он объяснил такую инициативу ростом автомобилизации в стране, а также соответствующим высоким запросом общества.
До этого автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, какие предметы допустимо размещать в передней части салона машины.
Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.
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«В некоторых странах считается нормальным, когда не достигший 18 лет водитель, обладающий специальным удостоверением, может управлять автомобилем в присутствии взрослого водителя», — пояснил в беседе с RT Ветров.
До этого автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, какие предметы допустимо размещать в передней части салона машины.
«Автовладельцы могут размещать любые предметы, которые не ограничивают обзорность с места водителя. Если обзор будет ограничен, это будет нарушением правил перевозки груза, и, соответственно, за это предусмотрено наказание. Поэтому, если предмет не ограничивает обзор и не мешает вождению, то его можно размещать», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.
Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.
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Мелисса Тимофеева