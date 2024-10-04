Автоэксперт Сажин объяснил работу способных распознавать скрытые номера камер

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что новый дорожные камеры, способные распознавать скрытые номера автомобилей, будут работать на основании искусственного интеллекта.
«Со снятыми номерами эта машина всё равно будет идентифицирована. Потому что камеры работают на искусственном интеллекте. Все они завязаны в одну систему, и если водитель где-то снял номер и поехал без него, потом повесил, то весь путь его будет прослежен», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
До этого сообщалось, что в эти выходные в Кемерове изменится организация дорожного движения, часть одной из улиц перекроют. Об этом предупредили водителей.
«Продолжатся работы по реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев в рамках комплексного развития территории заискитимской части города Кемерово. Движение транспорта будет организовано согласно схеме. Просьба к автомобилистам учитывать эту информацию при планировании маршрутов», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии города.
Ранее Владимир Сажин поддержал 20-кратное увеличение штрафа за отказ остановки по требованию сотрудников ГИБДД, поскольку нынешний штраф уже не останавливает правонарушителей.
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Мелисса Тимофеева