Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию

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Автоэксперт Владимир Сажин поддержал 20-кратное увеличение штрафа за отказ остановки по требованию сотрудников ГИБДД, поскольку нынешний штраф уже не останавливает правонарушителей.
Он также заметил, что такая мера была необходима давно.
До этого сообщалось, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 319 ДТП, в которых погибли 26 и получили ранения 386 человек.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что автокредит может принести много серьёзных проблем.
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«Если понимание и в этом случае не достигнется и человек решит второй раз поупражняться в скоростном вождении, то в этом случае это будет лишение прав управления. Последствия у этого — пересдача экзаменов и отдых от автомобиля. У сотрудников ГИБДД уже накипело, поэтому подняли штраф на государственном уровне», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
До этого сообщалось, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 319 ДТП, в которых погибли 26 и получили ранения 386 человек.
«Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — приводят «Извсетия» слова начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергея Хранцкевича.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что автокредит может принести много серьёзных проблем.
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Мелисса Тимофеева