Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию

В черте города Люберцы были очищены от мусора и пыли Комсомольский проспект, отремонтированы дорожные знаки на улице Волковская и проспекте Гагарина, восстановлена работа линий наружного освещения на Октябрьском проспекте.



Мусор и смет были убраны с обочин дорог в рабочем посёлке Томилино, посёлках Егорово и Жилино-1, обрезаны ветки деревьев вдоль дорог в деревне Мотяково и рабочем посёлке Малаховка.



Для повышения безопасности дорожного движения были приведены в соответствие со стандартами дорожные знаки и искусственные неровности на улице Чехова в дачном посёлке Красково и на улице Южная в деревне Марусино. Также была восстановлена работа светофорного объекта на Быковском шоссе в рабочем посёлке Малаховка.



В Министерстве транспорта Московской области сообщили о продолжении работ по уборке и ремонту дорог в рамках летнего обслуживания. Специалисты очищают дороги от мусора и растительности, моют дорожные знаки, ограждения, остановки и убирают грязь с проезжей части. При необходимости проводится ремонт дорожных знаков, светофоров, линий освещения и остановочных павильонов.



Все работы контролируются автоматизированной системой СКПДИ.



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