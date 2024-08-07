Продажи китайских машин в России выросли за месяц

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Россияне активно раскупают китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi. Об этом рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
«В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — сообщил он.
Как утверждает источник, в июле доля китайских автомобильных производителей на российском рынке достигла отметки в 61%, увеличившись за год приблизительно на 10%.
Однако, по мнению Удалова, возможный запрет на ввоз автомобилей марки Zeekr без официального разрешения может негативно отразиться на положении этого бренда в России.
Ранее сообщалось, что правительство РФ собирается установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автобусы, автомобили, а также отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года.
Число автомобилей в РФ в возрасте десяти лет и больше превысило показатель в 32 млн машин, что соответствует 71% от всего автопарка страны. Наихудшая ситуация наблюдается с автомобилями, находящимися на гарантийном обслуживании у производителей, — их количество среди машин возрастом от одного до трёх лет уменьшилось с 2021 года в два раза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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