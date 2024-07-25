Автоэксперт Гоман раскрыл, какие системы машины наиболее страдают от жары

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Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что наибольшую нагрузку от жары в автомобиле испытывают система охлаждения и аккумулятор.
«Серьёзно увеличивается нагрузка на радиаторы охлаждения турбины. Количество данных агрегатов зависит от модели и марки автомобиля. Их может быть несколько. Высокая температура будет влиять и на сам антифриз. Если качество антифриза низкое, а также если система не промыта и патрубки не в порядке, то проблемы с системой охлаждения практически неизбежны», — добавил в беседе с Газета.ру Гоман.
Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов предупреждал, что несвоевременная замена бронепроводов (высоковольтных проводов) может приводить к повышенному расходу бензина.
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Мелисса Тимофеева