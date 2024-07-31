Автоэксперт Шапарин раскрыл, когда АвтоВАЗ повысит цены на Lada

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин предположил, что АвтоВАЗ снова повысит цены на Lada после индексации ставок утилизационного сбора.
«Если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. «АвтоВАЗ» продавливает повышение «утиля» просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому. <…> «АвтоВАЗ», безусловно, повысит цены, мы увидим рост сразу же. Причем они хитрые, они будут все дозировать — повышать цены постепенно», — пояснил в беседе с Газета.ру Шапарин.
Он напомнил, что стоимость автомобилей этой марки уже сопоставима с китайскими авто.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто заявлял, что в России ожидается рост продаж автомобилей.
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Мелисса Тимофеева