В России выставили на продажу секретную «Волгу» КГБ

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В Георгиевске Ставропольского края на продажу выставлена «Волга» ГАЗ 24-34, которая строилась малым тиражом для КГБ СССР. Об этом пишет Motor.ru.
Под капотом секретной «Волги», которая была выпущена в 1991 году, — мотор V8 мощностью 195 лошадиных сил. Для маскировки в салоне автомобиля установлен обычный рычаг трансмиссии и бутафорская педаль сцепления. Уточняется, что в данной машине сохранились характерные черты «догонялки».
За секретную «Волгу», которая ожидает реставрации, владелец просит 2,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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За секретную «Волгу», которая ожидает реставрации, владелец просит 2,7 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова