Автоэксперт Шатов раскрыл, как не попасть в массовое ДТП

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Автоэксперт Олег Шатов заявил, что для того, чтобы не попасть в массовое ДТП на трассе, необходимо заблаговременно снизить скорость.
«Есть понятие, относящееся к защитному вождению, – наблюдение. Если оно ухудшается, если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперёд, тогда надо заблаговременно снижать скорость. Вторая проблема – даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд», — отметил в беседе с Газета.ру Шатов.А вот навигатор, по словам Шатова, не всегда может помочь, поскольку не всегда может заранее предупредить водителя о заторе.
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