Автоэксперт Сажин предложил альтернативу идее о снижении скоростного порога

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что для безопасности движения на дорогах не обязательно снижать скоростной порог, а можно просто уменьшить максимальную скорость в городах до 50 км/ч.
Ещё одной мерой по безопасности на дорогах Сажин предложил разграничение полос по скоростям по типу немецких автобанов.
До этого стало известно, что В Санкт-Петербурге продолжается строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра, которое идёт круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в городском округе Клин Московской области близится к завершению капремонт трёх муниципальных дорог.
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«Это позволяет водителям ехать с комфортной для них скоростью, не создавая помех другим. Многие ДТП происходят как раз из-за резкого торможения автомобиля, движущегося с низкой скоростью, и неспособности водителя следующего автомобиля вовремя отреагировать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
До этого стало известно, что В Санкт-Петербурге продолжается строительство Витебской развязки Западного скоростного диаметра, которое идёт круглосуточно.
«Магистраль соединяет Петербург с Ленинградской областью. В перспективе Витебская развязка свяжет две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области», – приводит «Петербургский дневник» комментарий губернатора города Александра Беглова.
Ранее сообщалось, что в городском округе Клин Московской области близится к завершению капремонт трёх муниципальных дорог.
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Мелисса Тимофеева