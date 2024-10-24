В Подмосковье поставили 20 камер фиксации нарушений при переходе через железную дорогу

Фото: пресс-служба Минтранса МО
16 подмосковных железнодорожных станций с начала года снабдили 20 камерами распознавания лиц для фиксации нарушений правил перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В регионе работает уже 136 таких камер. За девять месяцев они зафиксировали около 6 тыс. нарушений правил перехода через пути. Это очень действенный инструмент. Как правило, на станциях, оборудованных подобными камерами, значительно снижается количество нарушений правил перехода через железную дорогу», – сказали в ведомстве.Там добавили, что система не только фиксирует нарушение, но и определяет личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.
Работы проводятся в рамках большого комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. На потенциально опасных участках в Подмосковье строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют стихийные подходы к железнодорожным путям, проводят профилактические рейды.
В ведомстве призвали пересекать пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать при этом капюшон и наушники и не отвлекаться на телефон.
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Лора Луганская