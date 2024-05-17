МВД оценило идею ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах

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В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России прокомментировали идею ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах движения пешеходов до 8 км/ч.
Специалисты отметили, что до 2025 года уже будет исполняться ряд, утверждённых правительством, по регулированию развития СИМ и обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе исполнения всех поручений вышеуказанная идея может быть учтена.
До этого сообщалось, что удалось установить личность водителя, который сбил 11-летнюю девочку на самокате на юго-востоке Москвы и скрылся.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежание несчастных случаев.
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Автоэксперт Попов рассказал о правилах передвижения на электросамокате
«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.
До этого сообщалось, что удалось установить личность водителя, который сбил 11-летнюю девочку на самокате на юго-востоке Москвы и скрылся.
«Установлен водитель, управлявший прокатным электросамокатом. Им оказался 15-летний житель района Люблино. По предварительным данным, несовершеннолетний не имеет аккаунта в мобильном приложении сервиса аренды электросамокатов. Он самовольно воспользовался электросамокатом, который находился в режиме ожидания под открытым аккаунтом», – приводит АГН «Москва» комментарий пресс-службы столичной прокуратуры.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежание несчастных случаев.
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Мелисса Тимофеева