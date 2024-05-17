Волынец призвала увеличить штраф за катание на электросамокате вдвоём

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.
По её словам, такие меры позволят обеспечить безопасность несовершеннолетних и исключить травматизм.
Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России прокомментировали идею ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах движения пешеходов до 8 км/ч.
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«Прошу поддержать такую инициативу и разработать специальные обучающие программы и материалы для пользователей СИМ, проводить общественные кампании о безопасном использовании электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс и других аналогичных средств индивидуальной мобильности», — приводит RT обращение Волынец на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России прокомментировали идею ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах движения пешеходов до 8 км/ч.
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Мелисса Тимофеева