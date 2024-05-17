В Подмосковье с начала сезона насчитали свыше 3 млн поездок на электросамокатах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области с начала сезона совершено более 3 млн поездок на электросамокатах. Такими данными поделились в пресс-службе Мособлдумы.
«В Подмосковье электросамокаты набирают всё большую популярность. При этом нарастает дискуссия о том, что некоторые пользователи СИМов не соблюдают правила дорожного движения и создают угрозу для пешеходов. В основном это такие нарушения, как передвижение вдвоём на одном самокате, проезд по зебре и парковка в неположенном месте», – заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.Он напомнил, что за подобные нарушения сервис проката может заблокировать аренд. Кроме того, закон предусматривает штрафы.
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Лора Луганская