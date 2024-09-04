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Как вернуть себе взломанный аккаунт на «Госуслугах»: пошаговая инструкция

04 сентября 2024, 09:38
Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Мошенники используют несколько схем, чтобы поучить доступ к чужим аккаунтам на портале госуслуг. О том, как распознать злоумышленника, а также как вернуть себе аккаунт и не платить по чужим кредитам, если обман удался, рассказали в подмосковном главке МВД.
Способы обмана

Для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту, мошенникам необходимо получить код доступа, который придёт на телефон жертвы. Для этого используются различные уловки. Например, пожилых людей уверяют в том, что им нужно записаться в социальный фонд для пересчёта пенсии, а код — всего лишь «номер электронной очереди», который нужно сказать позвонившему «сотруднику фонда». На то, что СМС с номером пришла от портала госуслуг, жертвы обмана не успевают обратить внимания.



Молодых людей уверяют, что звонят с почты и им надо забрать посылку. А раз уж произошла ошибка, и посылка не из, то надо назвать присланный код, чтобы зафиксировать «отказ от посылке» в системе.
Иногда мошенники представляются сотрудниками портала и говорят, что код им необходим для «подтверждения аккаунта», иногда — сотрудниками сотовых компаний и грозят, что без данных нельзя будет продлить контракт на использование сим-карты. При том что в реальности договор на сим-карту бессрочный.

Как только человек называет код, мошенники входят в его аккаунт, меняют пароль, кодовое слово, номер телефона и пр. А затем используют этот аккаунт, чтобы набрать кредитов.

Для получения доступа к чужим аккаунтам используются также фишинговые сайты — двойники настоящих сайтов. Как только пользователь вводит туда свои данные, они сразу оказываются в распоряжении мошенников.

Как вернуть себе свой аккаунт на «Госуслугах»

Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно онлайн — на самом портале, если есть доступ к электронной почте или номеру телефона, а также на сайтах и в мобильных приложениях ряда банков через сервис «Регистрация на «Госуслугах». Такие опции есть у Сбера, ВТБ, МТС Банка, Почта Банка и РНКБ.

Однако если мошенники успели изменить привязанный к аккаунту номер телефона, почту и контрольный вопрос, то восстановить доступ нужно будет в офлайн-режиме. Для этого нужно как можно скорее обратиться в МФЦ или отделение банка, где предоставляют такие услуги. Ближайший офис можно найти на карте «Госуслуг», с собой следует взять мобильный телефон, паспорт и СНИЛС. Если и в МФЦ восстановить доступ к аккаунту не получится, его нужно удалить и создать новый.
Фото: пресс-служба правительства МО

Если взломали

Важно: о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» следует немедленно сообщить в полицию. Тогда, если мошенники успеют взять на ваше имя кредиты или микрозаймы, у вас будет доказательство, что это сделали не вы.
В полиции также предупредили, что необходимо откреплять от сервисов старые сим-карты, которыми вы уже не пользуетесь, потому что эти сим-карты могут купить преступники.

Четыре правила, которые защитят аккаунт на «Госуслугах» от взлома:

1. Никогда и никому не сообщать шестизначный код из СМС для подтверждения входа в личный кабинет.

2. Не переходить по ссылкам в письмах или СМС, не проверив, что они пришли из официального источника.

3. Не отвечать на электронные письма от не вызывающих доверие отправителей.

4. Внимательно проверять подлинность сайта «Госуслуги». Если название хотя бы на одну буку отличается от gosuslugi.ru или если протокол шифрования данных не https, а http, то это фишинговый сайт, созданный для кражи данных.

Подробная информация о различных схемах кибер-преступлений и способах противостоять им, подготовленная правительством Московской области совместно с подмосковным главком МВД, размещена по ссылке.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 4 сентября составила шесть баллов
04 сентября 2024, 10:14

Уровень загруженности автотранспортом дорог Московской области по состоянию на утро среды, 4 сентября, составил шесть баллов из десяти возможных, основные сложности отмечаются при проезде по направлению к Москве на четырёх федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Боровское, Рязанское, Пятницкое, Дмитровское, Носовихинское, Каширское, Минское, Калужское, Ярославское, Киевское, Косинское и Волоколамское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион автомобилей — столько же, сколько было в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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На строящемся мосту через реку Пехорку в Балашихе начали укладывать покрытие
04 сентября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Укладка верхнего слоя покрытия началась на строящемся автомобильно-пешеходном мосту через реку Пехорку на территории жилого комплекса «Пехра» в округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте закончено обустройство опорных конструкций балок, ограждения и гидроизоляции. Ведётся устройство верхнего слоя мостового покрытия», — отмечается в сообщении.
Мост будет четырёхполосным, его длина составит 38 метров, ширина — 22 с половиной метра. По обеим сторонам моста обустроят безопасные тротуары. Мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и сократит путь до железнодорожной станции Балашиха.

Ввести мост в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

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#ремонт дорог
#балашиха
#минжилполитики мо
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Британские врачи предупредили о «тихой пандемии» из-за бойцов ВСУ
04 сентября 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

На Украине активно развиваются бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, что стало предметом исследования британских врачей. Эта угроза сопоставима с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
По информации издания, солдат ВСУ был госпитализирован в лондонскую больницу Святого Георгия с различными ранениями. Одна из его ран на левой ноге вскоре начала гноиться из-за бактериальной инфекции. Бойцу назначили курс из пяти антибиотиков, но это не дало результата. Даже сильнодействующий препарат не справился с инфекцией, в результате чего ногу ампутировали.

Супербактерии также были обнаружены у военнослужащих в европейских клиниках. Примечательно, что заражение происходит не в грязных окопах, а в медицинских учреждениях, особенно опасны больничные туалеты.

Доктор Люк Мур, который лечил военного в больнице Святого Георгия, охарактеризовал распространение устойчивых к антибиотикам бактерий как «тихую пандемию». По его словам, в сравнении с этой новой угрозой пандемия COVID-19 будет выглядеть несущественной.

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#украина
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Tele2 провел ребрендинг и сменил название
Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2
04 сентября 2024, 07:34

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2. Соответствующая информация указана на сайте компании, пишет РИА Новости.
Сайт оператора теперь оформлен в новом стиле — изменено название и дизайн, а также представлены новые логотипы в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой, которая расположена слева.

Срок действия лицензии компании на использование бренда шведской Tele2 истекает 31 декабря. Оператор анонсировал планы по ребрендингу до конца 2024 года ещё в апреле. В тот же период компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, которые были зарегистрированы в июне. На всех изображениях представлен логотип «t2» на белом и черном фоне.

В августе общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Tele2) подало заявки на регистрацию еще двух товарных знаков «t2».

Ранее группа «Тинькофф», в состав которой кроме банка входят страховая компания, мобильный оператор, брокер и lifestyle-сервисы, поменяла название на Т-Банк. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Агафон Огуменник 4 сентября: Как избежать проблем с деньгами и почему нельзя давать в долг
Верующие 4 сентября отметят праздник в честь мученика Агафоника Никомидийского
04 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / bauwimauwi

Церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника. В народном календаре этот день прозвали Агафонов день или Агафон Огуменник, так как в этот день нужно было защищаться от леших и других лесных жителей гумно. Считалось, что 4 сентября (22 августа по старому стилю) гуляет дух леса, который хулиганит и наводит смуту.
Редакция «Радио 1» расскажет об истории этого дня, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать 4 сентября.

Агафон Огуменник — история даты

Известно, что Агафон Никомидийский претерпел страдания за веру Христову в IV веке. Первая часть названия даты связана с ним, а вторая — с древнейшим обычаем, который уходит корнями в языческие времена.

Согласно поверью, 4 сентября леший приходит на гумно, чтобы «потешиться над соломкой», перекидывая снопы, растаскивая солому по всей округе. Из-за этого крестьяне особенно сильно защищали свои запасы. Для этого мужчины, собираясь в ночь, надевали тулуп наизнанку, чтобы мех был снаружи. Голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Ей на Руси чертили круг вокруг гумна. Гуман садился в него и находился себя вне власти лешего.

В старину верили, что леший является лесным духом, следившим за порядком в его хозяйке. Народ верил, что леший хорошо относится к уважающим его земли людям, которые не убивают живность и не ломают ветки. Заблудившимся хорошим людям он показывал тропу к выходу из леса, а плохих заставляет бродить кругами.

Фото: istock / Aleksander

Агафон Огуменник — традиции

В день Агафона Огуменника на Руси старались не только защититься от лешего, но и задобрить различных домовых и дворовых духов. Женщины пекли пироги и оставляли их в бане, на конюшне, за печкой: народ верил, что благодаря угощению домовой и другие духи сменят гнев на милость и будут добрее к хозяевам.

4 сентября — идеальный день для благотворительности и помощи всем нуждающимся. Считается, что добро, сделанное на Агафона, вернется в тройном размере.

Что нельзя делать 4 сентября 2024 года

В этот день люди обходили лес стороной. На Руси верили, что можно заблудиться и не вернуться домой.

Нельзя ехать в отпуск или в командировку.

Не стоит давать в долг в день Агафона Огуменника — с большой вероятностью деньги не вернут.

Нельзя громко радоваться и веселиться, леший может навести порчу.

Откажитесь от подметания полов и уборки дома, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.

Что можно делать 4 сентября

Стоит испечь пирог, чтобы задобрить лешего.

Фото: istock / bhofack2

Чтобы продлить молодость и красоту, женщины могли сесть за трапезу только после заката солнца.

4 сентября важно делать добрые дела — через время они вернутся в троекратном размере.

В этот день важно хорошо и старательно работать.

Приметы на 4 сентября:

  • солнечный день 4 сентября говорит о теплой осени;
  • много грибов в лесу — рыбалка будет неудачной;
  • если к 4 сентября мало грибов, но много орехов — зима будет холодной и снежной;
  • муравьи бегают по верхушкам травы — зима будет снежная;
  • по утру туман быстро рассеивается — будет хорошая погода.

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В Котельниках за месяц выявили три нарушения утилизации отходов
03 сентября 2024, 22:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках в июле заметили три нарушения сброса отходов в контейнеры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что в этой работе помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».
Нарушения зафиксировали в микрорайонах Южный, Белая Дача и в Яничкином проезде.
«Сначала камеры фиксируют номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. Затем владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощённой процедуре. Размер штрафа для граждан – до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., для юрлиц – до 200 тысяч рублей», – разъяснили в Минчистоты Московской области.
Там напомнили, что жители региона должны утилизировать мусор в том населённом пункте, где они проживают. Для этого нужно заключить договор на вывоз бытовых отходов.

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#подмосковье
#московская область
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В двух подмосковных муниципалитетах выявили краснокнижные грибы
03 сентября 2024, 22:38

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Зиновьева и А. Козлова

Сразу из двух городских округов Подмосковья сообщили о находках грибов, занесённых в Красную книгу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона со ссылкой на специалистов, ведущих мониторинг редких и охраняемых видов.
«В городе Пущино рядом с подъездом многоэтажки жильцы обнаружили место обитания звездовика сводчатого. При этом выявлена целая группа краснокнижных грибов. Часто популяции этого гриба образуют круги, которые в народе именуют «ведьмиными кольцами». А в Солнечногорском округе выявлен трутовик разветвлённый, или зонтичный. Группа трутовиков образует одно поселение, в котором может быть более 200 экземпляров», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, новые находки краснокнижных грибов говорят о том, что ценные экосистемы сохраняются в Подмосковье даже в городских условиях.

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#природа
#лес
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В летний свадебный сезон в Подмосковье поженились около 20 тыс. пар
03 сентября 2024, 22:29

Фото: пресс-службе Минсоцразвития МО

В Подмосковье завершился летний свадебный сезон. За это время в регионе поженились около 20 тыс. пар, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«С начала года у нас связали себя узами брака свыше 33 тыс. пар. Почти 20 тыс. из них выбрали именно летний сезон. Главной особенностью сезона стали выездные локации для регистрации брака – усадьбы, парки и музеи. А для удобства мы запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций», – отметила зампред.
Нововведение оказалось востребованным у молодожёнов и в этом сезон. Многие пары выбрали регистрацию брака на свежем воздухе – в парке «Патриот», Центральном парке культуры в Мытищах, парке им. В. Талалихина, в усадьбе «Гребнево» и в других местах.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, что работа выездных площадок будет продолжена с учётом погоды.

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#минсоцразвития мо
#семья
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В Подмосковье за лето спилили более 1 тыс. опасных деревьев
03 сентября 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области за лето ликвидировали более 1 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Сухие деревья и деревья с повреждёнными ветвями представляют угрозу для людей, особенно при непогоде. Инспекторы Минчистоты, следят, коммунальщики удаляют деревья, чтобы гарантировать качество выполнения работ. За летний сезон на территории региона по обращениям жителей и в рамках сезонных работ устранили 1 095 опасных деревьев», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, аварийными признаются деревья со структурными изъянами, в том числе с гнилью, обрывом корней, опасным наклоном. Чтобы оперативно принять меры для ликвидации, нужно обратиться в территориальный отдел ведомства.

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