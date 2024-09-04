Как вернуть себе взломанный аккаунт на «Госуслугах»: пошаговая инструкция

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Мошенники используют несколько схем, чтобы поучить доступ к чужим аккаунтам на портале госуслуг. О том, как распознать злоумышленника, а также как вернуть себе аккаунт и не платить по чужим кредитам, если обман удался, рассказали в подмосковном главке МВД.
Способы обмана
Для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту, мошенникам необходимо получить код доступа, который придёт на телефон жертвы. Для этого используются различные уловки. Например, пожилых людей уверяют в том, что им нужно записаться в социальный фонд для пересчёта пенсии, а код — всего лишь «номер электронной очереди», который нужно сказать позвонившему «сотруднику фонда». На то, что СМС с номером пришла от портала госуслуг, жертвы обмана не успевают обратить внимания.
Молодых людей уверяют, что звонят с почты и им надо забрать посылку. А раз уж произошла ошибка, и посылка не из, то надо назвать присланный код, чтобы зафиксировать «отказ от посылке» в системе.
Иногда мошенники представляются сотрудниками портала и говорят, что код им необходим для «подтверждения аккаунта», иногда — сотрудниками сотовых компаний и грозят, что без данных нельзя будет продлить контракт на использование сим-карты. При том что в реальности договор на сим-карту бессрочный.
Как только человек называет код, мошенники входят в его аккаунт, меняют пароль, кодовое слово, номер телефона и пр. А затем используют этот аккаунт, чтобы набрать кредитов.
Для получения доступа к чужим аккаунтам используются также фишинговые сайты — двойники настоящих сайтов. Как только пользователь вводит туда свои данные, они сразу оказываются в распоряжении мошенников.
Как вернуть себе свой аккаунт на «Госуслугах»
Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно онлайн — на самом портале, если есть доступ к электронной почте или номеру телефона, а также на сайтах и в мобильных приложениях ряда банков через сервис «Регистрация на «Госуслугах». Такие опции есть у Сбера, ВТБ, МТС Банка, Почта Банка и РНКБ.
Однако если мошенники успели изменить привязанный к аккаунту номер телефона, почту и контрольный вопрос, то восстановить доступ нужно будет в офлайн-режиме. Для этого нужно как можно скорее обратиться в МФЦ или отделение банка, где предоставляют такие услуги. Ближайший офис можно найти на карте «Госуслуг», с собой следует взять мобильный телефон, паспорт и СНИЛС. Если и в МФЦ восстановить доступ к аккаунту не получится, его нужно удалить и создать новый.
Фото: пресс-служба правительства МО
Если взломали
Важно: о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» следует немедленно сообщить в полицию. Тогда, если мошенники успеют взять на ваше имя кредиты или микрозаймы, у вас будет доказательство, что это сделали не вы.
В полиции также предупредили, что необходимо откреплять от сервисов старые сим-карты, которыми вы уже не пользуетесь, потому что эти сим-карты могут купить преступники.
Четыре правила, которые защитят аккаунт на «Госуслугах» от взлома:
1. Никогда и никому не сообщать шестизначный код из СМС для подтверждения входа в личный кабинет.
2. Не переходить по ссылкам в письмах или СМС, не проверив, что они пришли из официального источника.
3. Не отвечать на электронные письма от не вызывающих доверие отправителей.
4. Внимательно проверять подлинность сайта «Госуслуги». Если название хотя бы на одну буку отличается от gosuslugi.ru или если протокол шифрования данных не https, а http, то это фишинговый сайт, созданный для кражи данных.
Подробная информация о различных схемах кибер-преступлений и способах противостоять им, подготовленная правительством Московской области совместно с подмосковным главком МВД, размещена по ссылке.
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Для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту, мошенникам необходимо получить код доступа, который придёт на телефон жертвы. Для этого используются различные уловки. Например, пожилых людей уверяют в том, что им нужно записаться в социальный фонд для пересчёта пенсии, а код — всего лишь «номер электронной очереди», который нужно сказать позвонившему «сотруднику фонда». На то, что СМС с номером пришла от портала госуслуг, жертвы обмана не успевают обратить внимания.
Молодых людей уверяют, что звонят с почты и им надо забрать посылку. А раз уж произошла ошибка, и посылка не из, то надо назвать присланный код, чтобы зафиксировать «отказ от посылке» в системе.
Иногда мошенники представляются сотрудниками портала и говорят, что код им необходим для «подтверждения аккаунта», иногда — сотрудниками сотовых компаний и грозят, что без данных нельзя будет продлить контракт на использование сим-карты. При том что в реальности договор на сим-карту бессрочный.
Как только человек называет код, мошенники входят в его аккаунт, меняют пароль, кодовое слово, номер телефона и пр. А затем используют этот аккаунт, чтобы набрать кредитов.
Для получения доступа к чужим аккаунтам используются также фишинговые сайты — двойники настоящих сайтов. Как только пользователь вводит туда свои данные, они сразу оказываются в распоряжении мошенников.
Как вернуть себе свой аккаунт на «Госуслугах»
Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно онлайн — на самом портале, если есть доступ к электронной почте или номеру телефона, а также на сайтах и в мобильных приложениях ряда банков через сервис «Регистрация на «Госуслугах». Такие опции есть у Сбера, ВТБ, МТС Банка, Почта Банка и РНКБ.
Однако если мошенники успели изменить привязанный к аккаунту номер телефона, почту и контрольный вопрос, то восстановить доступ нужно будет в офлайн-режиме. Для этого нужно как можно скорее обратиться в МФЦ или отделение банка, где предоставляют такие услуги. Ближайший офис можно найти на карте «Госуслуг», с собой следует взять мобильный телефон, паспорт и СНИЛС. Если и в МФЦ восстановить доступ к аккаунту не получится, его нужно удалить и создать новый.
Фото: пресс-служба правительства МО
Если взломали
Важно: о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» следует немедленно сообщить в полицию. Тогда, если мошенники успеют взять на ваше имя кредиты или микрозаймы, у вас будет доказательство, что это сделали не вы.
В полиции также предупредили, что необходимо откреплять от сервисов старые сим-карты, которыми вы уже не пользуетесь, потому что эти сим-карты могут купить преступники.
Четыре правила, которые защитят аккаунт на «Госуслугах» от взлома:
1. Никогда и никому не сообщать шестизначный код из СМС для подтверждения входа в личный кабинет.
2. Не переходить по ссылкам в письмах или СМС, не проверив, что они пришли из официального источника.
3. Не отвечать на электронные письма от не вызывающих доверие отправителей.
4. Внимательно проверять подлинность сайта «Госуслуги». Если название хотя бы на одну буку отличается от gosuslugi.ru или если протокол шифрования данных не https, а http, то это фишинговый сайт, созданный для кражи данных.
Подробная информация о различных схемах кибер-преступлений и способах противостоять им, подготовленная правительством Московской области совместно с подмосковным главком МВД, размещена по ссылке.
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Лев Каштанов