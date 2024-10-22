Автоэксперт Сажин раскрыл, что делать при штрафе за царапины на каршеринге

Фото: iStock/Youngoldman
Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при неоправданном штрафе за царапины или иную порчу каршерингового автомобиля лучше всего отстаивать свои права через суд.
При этом он призвал был внимательными при взятии и сдаче каршерингового автомобиля.
А в Санкт-Петербурге прокомментировали строительство платной автостоянки на месте катка в Центральном районе города.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.
Читайте также:
Автоэксперт Мершиев объяснил опасность всесезонной резины
Автоюрист Славнов назвал возрастной ценз на выдачу прав для управления СИМ
Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет
«Царапина царапине рознь. Всё должно быть разумно, и, если человек действительно повредил автомобиль, он должен возместить ущерб, но опять же в каком объеме. Если на него за одну царапину на бампере вешают стоимость половины кузова автомобиля, это более чем неправильно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
А в Санкт-Петербурге прокомментировали строительство платной автостоянки на месте катка в Центральном районе города.
«Автостоянка на Конюшенной площади является уникальной, она будет оснащена разборно-сборными механизмами, позволяющими сохранять полезное пространство во время проведения городских мероприятий и при обустройстве катка. Работы по подготовке к созданию автостоянки будут вестись параллельно с установкой катка. После прекращения работы катка автостоянка заработает в полную силу», – приводит «Петербургский дневник» комментарий представителей Комитет по транспорту Петербурга.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.
Читайте также:
Автоэксперт Мершиев объяснил опасность всесезонной резины
Автоюрист Славнов назвал возрастной ценз на выдачу прав для управления СИМ
Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет
Мелисса Тимофеева