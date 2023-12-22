Автоэксперт Сажин раскрыл, как определить автоподставщиков на дороге

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам.
«Определить разводил можно просто. Они начинают давить на жертву, оказывать психологическое давление, угрожать огромными судебными исками за ремонт машины, никогда не соглашаются оформлять Европротокол и вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД. Во-первых, им не нужна огласка, во-вторых, это большая трата времени», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
В такой ситуации, отмечает специалист, важно не паниковать, соблюдать спокойствие и вызывать полицию. При этом, отмечает Сажин, важно открыто заявить «пострадавшим» о своём намерении вызвать правоохранительные органы. Он также рекомендовал для безопасности закрыться в машине.
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Мелисса Тимофеева