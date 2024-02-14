Подмосковная ГИБДД в этом году получит 400 персональных видеорегистраторов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения. Хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича Воробёева, правительство Московской области за помощь. Наша совместная работа на трассах, дорогах, как муниципального, так и федерального значения приносит плоды», – сказал Пауков.
Переданные сегодня автомобили имеют мощный двигатель – 190 л. с. и ряд расширенных функций: адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, камеры с обзором на 360 градусов. Внедорожники оснащены электронным контролем устойчивости и антиблокировочной системой тормозов.
«Это полноприводные кроссоверы, которые будут способствовать наведению порядка на дороге. Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях. Служба Госавтоинспекции - одна из самых профессионально подготовленных, технически оснащённых в системе органов внутренних дел. Перед ней стоят серьёзные и сложные задачи», – отметил замначальника полиции – начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.Для дальнейшего обеспечения безопасности на дорогах в этом году в Подмосковье планируют построить около 70 км тротуаров и 10 км пешеходных ограждений, оборудовать свыше 80 пешеходных переходов проекционной подсветкой, обустроить 145 остановок общественного транспорта и 50 «умных пешеходных переходов», установить 150 «лежачих полицейских» и порядка 200 светофоров.
В Центре управления регионом с помощью «Безопасного региона» ведется круглосуточный мониторинг аварийности. К этой системе подключены уже более 133 тысяч камер.
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