Автоэксперт Сажин сравнил переименование ГИБДД в ГАИ с баснями Крылова

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Автоэксперт Владимир Сажин поделился, что не видит смысла в переименовании Госавтоинспекции из ГИБДД к историческому названию ГАИ.
По его словам, такая мера напомнила ему басни писателя Ивана Крылова.
При этом он выразил уверенность в том, что с возвращением исторического названия престиж Госавтоинспекции возрастёт, желающих работать в ней прибавиться, а количество стражей порядка на дорогах увеличится.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге выросло число нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Как передаёт «Петербургский дневник», в этом году уже было возбуждено более 5 100 исполнительных производств по соответствующим статьям, сами граждане заплатили в городе почти 2 млн рублей штрафов за нарушения.
Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ).
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«Вы друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь. От перестановки мест слагаемых итог меняться не будет. А все затраты с переименованием, разбрендированием автомобилей, изменением табличек, формы нашивок, печатей и много другого влетит государству в копеечку. Для чего это было сделано, непонятно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
При этом он выразил уверенность в том, что с возвращением исторического названия престиж Госавтоинспекции возрастёт, желающих работать в ней прибавиться, а количество стражей порядка на дорогах увеличится.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге выросло число нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Как передаёт «Петербургский дневник», в этом году уже было возбуждено более 5 100 исполнительных производств по соответствующим статьям, сами граждане заплатили в городе почти 2 млн рублей штрафов за нарушения.
Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ).
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Мелисса Тимофеева