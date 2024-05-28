Российскую ГИБДД вновь переименовали в ГАИ

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Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ). Об этом на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ сообщил руководитель ведомства Михаил Черников.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – сказал Черников.
Он также добавил, что вся документация ведется уже с учетом изменений.
ГАИ учредили в 1936 году для надзора за безопасным движением до 1998 года, а затем переименовали в ГИБДД.
Ранее в России решили обновить штраф для водителей, занимающихся так называемым «опасным вождением» и тем самым создающих угрозу для других участников движения. Термин ввели в правила дорожного движения в 2016 году, но до сих пор он не сопровождался санкциями.
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Никита Кротов