В ГИБДД Подмосковья перестали регистрировать машины и выдавать права из-за сбоя

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Подразделения Госавтоинспекции Московской области приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Причина – технический сбой, пояснили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
«В связи со сбоем в работе информационных ресурсов предоставление соответствующих государственных услуг временно остановлено. Сейчас специалисты устраняют последствия сбоя. О возобновлении оказания госуслуг в полном объёме будет сообщено дополнительно», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся.
Между тем, как рассказали в ГИБДД, вслед за Подмосковьем регистрацию машин и выдачу водительских прав приостановили в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Москве. Аналогичные проблемы – в Ставропольском крае, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сбой в базах ГИБДД произошёл из-за перехода на новое программное обеспечение.
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Лора Луганская