Автоэксперт Сажин: Учиться водить лучше осенью или зимой

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Автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал учиться вождению в зимнее или осеннее время для того, чтобы набраться водительского опыта в условиях непогоды.
«Лучше начинать проходить обучение осенью и зимой, чтобы набраться больше опыта и весной получить водительское удостоверение. Таким образом кандидат пройдет обучение во всех погодных условиях, захвати осень, зиму и весну», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он добавил, что зачастую, водители, получившие права летом, попросту не знают, как вести себя на зимних дорогах.
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