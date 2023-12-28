Автоэксперт Сажин выразил скепсис к продлению срока водительских прав на 20 лет

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Автоэксперт Владимир Сажин отрицательно отнёсся к инициативе о продлении срока водительских прав на 20 лет
По его мнению, такая инициатива трудно реализуема, поскольку механизм её не совсем понятен.
Однако, он отметил и позитивные стороны такого продления. Так, по его словам, идея является хорошей, поскольку сможет освободить водителей от замены удостоверения.
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«Это будут какие-то добропорядочные водители, которые не нарушают ПДД на протяжении 20 лет? За двадцать лет может случиться всё что угодно. А если он уже через два года стал вести себя на дороге плохо? У него что, заберут 20-летнее водительское? Как этому товарищу будут ограничивать право управления транспортным средством?» — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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Мелисса Тимофеева