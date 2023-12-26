Автоэксперт Рогов: Россияне не почувствуют ограничений на ввоз авто Южной Кореи

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Автоэксперт, основатель компании доставке машин «под ключ» из-за рубежа Дмитрий Рогов заявил, что российские потребители не ощутят изменений на рынке от ввода запрета Южной Кореи на свободный ввоз автомобилей с объёмом двигателя свыше двух литров.
«Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже €50 тыс., потом гибридные и с мотором более 1,9 л из Японии. По факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам. Из Европы, которая самой первой ввела санкции, все доставляется. Из Японии тоже всё едет. Как говорится, строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения. Ко всему остальному адаптировались, и к этому тоже адаптируемся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.
Он добавил, что уже функционируют способы обхода этих ограничений.
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