Автоэксперт Сажин заявил о сокращении качества обучения в автошколах

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Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал систему обучения будущих водителей в автошколах.
«Качество обучения и процесс сдачи экзаменов сегодня сократился до 10% по всей России. Нужно начинать обучать все-таки кандидатов в водителей более качественно, давать им полную программу и усилить контроль за предоставлением количества и качества образовательных услуг. Тогда это будет очень эффективно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам.
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