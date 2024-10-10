Стало известно, что в Москве перекроют несколько улиц

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В центре столицы временно ограничат движение транспорта из-за проведения Московского марафона. Соответствующая информация появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Набережные и улицы в центре столицы 13 октября временно закроют для транспорта в связи с проведением 42-километрового Московского марафона. Ограничения будут действовать с 10:45 до 16:30», — указано в сообщении.
Ограничения затронут следующие улицы: Хамовнический Вал, Лужники, Смоленская, Коровий Вал, Большая Ордынка, Моховая, Охотный Ряд, Крымский Вал, Балчуг, Яузская, Тверская, а также Лубочный и Большой Путинковский переулки.
Кроме того, проезд будет закрыт на набережных: Лужнецкой, Саввинской, Новодевичьей, Ростовской, Смоленской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской, Гончарной, Краснохолмской.
Также будет приостановлено движение на Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Петровском, Страстном и Тверском бульварах, а также на некоторых проездах: Садовническом, Устьинском, Театральном и Китайгородском.
Закрыты будут Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский и Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель и площади: Лубянская, Смоленская, Новая и Старая.
Отмечается, что с 00:01 13 октября и до окончания марафона на указанных участках парковка будет запрещена. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.
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