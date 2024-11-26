Автоэксперт Шкуматов: антикоррозийная обработка защитит инвестиции в автомобиль

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Антикоррозийная обработка кузова поможет защитить автомобиль, как инвестицию. Об этом заявил автоэксперт Петр Шкуматов, комментируя новости о подорожании данной услуги. По его словам, рост популярности антикоррозийной обработки обусловлен большим количеством машин из Китая, ввезенных параллельным импортом.
«Машины какого-нибудь одного бренда, например, хорошо адаптированы к российским условиям. У них всё нормально с кузовными элементами. А вот автомобили, которые привозят сюда параллельным импортом, часто менее надежны. Представьте, вы купили машину за 3,5 миллиона рублей, а она начала ржаветь. Это неприятно, поэтому люди стараются защитить свои деньги», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.Шкуматов подчеркнул, что данная процедура поможет не только сохранить внешний вид машины, но и продлить срок ее службы.
Тем временем эксперты рассказали о еще одной проблеме с автомобилями, связанной с наступлением зимы. Часто из-за качественных «незамерзаек» выходят из строя форсунки. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как правильно выбрать незамерзающую жидкость для бачка омывателя.
«Одна из причин поломки форсунок — высокое содержание красящего вещества в составе «незамерзайки». Эти частицы не испаряются, как вода и спирт, а скапливаются внутри форсунки. Постепенно образуется слой, который сужает отверстие или забивает его вовсе. Поэтому слишком насыщенные оттенки жидкости для бака омывателя желательно обходить стороной», — отметил Родионов.Читайте также:
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