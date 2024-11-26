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Автоэксперт Шкуматов: антикоррозийная обработка защитит инвестиции в автомобиль

Фото: iStock/Milan Krasula

Фото: iStock/Milan Krasula

Антикоррозийная обработка кузова поможет защитить автомобиль, как инвестицию. Об этом заявил автоэксперт Петр Шкуматов, комментируя новости о подорожании данной услуги. По его словам, рост популярности антикоррозийной обработки обусловлен большим количеством машин из Китая, ввезенных параллельным импортом.
«Машины какого-нибудь одного бренда, например, хорошо адаптированы к российским условиям. У них всё нормально с кузовными элементами. А вот автомобили, которые привозят сюда параллельным импортом, часто менее надежны. Представьте, вы купили машину за 3,5 миллиона рублей, а она начала ржаветь. Это неприятно, поэтому люди стараются защитить свои деньги», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Шкуматов подчеркнул, что данная процедура поможет не только сохранить внешний вид машины, но и продлить срок ее службы.



Тем временем эксперты рассказали о еще одной проблеме с автомобилями, связанной с наступлением зимы. Часто из-за качественных «незамерзаек» выходят из строя форсунки. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как правильно выбрать незамерзающую жидкость для бачка омывателя.
«Одна из причин поломки форсунок — высокое содержание красящего вещества в составе «незамерзайки». Эти частицы не испаряются, как вода и спирт, а скапливаются внутри форсунки. Постепенно образуется слой, который сужает отверстие или забивает его вовсе. Поэтому слишком насыщенные оттенки жидкости для бака омывателя желательно обходить стороной», — отметил Родионов.
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На мемориале воинам ВОВ в Кашире отреставрируют мозаичное панно
26 ноября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Мозаичное панно, являющееся частью мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в посёлке Зендиково городского округа Кашира, отреставрируют, завершить работы должны до Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Данный мемориальный комплекс был установлен в 1973 году. В его создании приняли участие многие организации Каширского района. Благоустройство памятников ВОВ — это дань уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Родину», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Для проведения реставрации специалисты демонтируют панно, счистят старую штукатурку и уберут проржавевшие металлические элементы. Затем мозаику снова соберут и покрасят облицовку.

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#кашира
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Для пчеловодов Подмосковья разработали новые ветправила по профилактике нозематоза
26 ноября 2024, 17:07

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало проект ветеринарных правил по предотвращению и борьбе с нозематозом — опасным заболеванием, представляющим угрозу для пчёл.
Нозематоз вызывает поражение средней кишки у насекомых, что ведёт к ослаблению и гибели пчелиных семей. Экономический ущерб от этой болезни может составлять до 100 % из-за смертности пчёл и снижения их продуктивности.

Проект ветеринарных норм размещён на сайте нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут актуальны до 1 сентября 2031 года.

Документ содержит общую информацию о нозематозе, требования к профилактике и диагностике заболевания, а также описывает процедуры ограничения и снятия карантина при обнаружении нозематоза.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчёркивает, что в настоящее время профилактика и борьба с нозематозом регулируются инструкцией 1998 года. Ожидается, что новые ветеринарные нормы улучшат ситуацию.

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Движение по путепроводу в Быкове планируют запустить до конца года
26 ноября 2024, 16:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Путепровод строят у железнодорожной станции Быково, он соединит Егорьевское и Новорязанское шоссе, ход работ проверил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая развязка решит проблему заторов: водители смогут переезжать через железную дорогу буквально за несколько минут. Открыть движение по путепроводу планируем до конца текущего года», — написал Эдуард Малышев в социальных сетях.
Отмечается, что сейчас работы по строительству путепровода вышли на финишную прямую. На дороге уже проведены статические и динамические испытания пролётного строения. Сейчас начинается укладка асфальтового покрытия на двух кольцевых развязках — со стороны Леволинейной улицы и Южного проспекта.

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#путепровод
#строительство
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#раменский городской округ
#эдуард малышев
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В 2024 году РФ покинули миллион мигрантов
26 ноября 2024, 16:46

Фото: iStock/ Oleg Elkov

С начала 2024 года Российскую Федерацию покинули миллион мигрантов, заявил эксперт по найму персонала и директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.
Покинувшие Россию мигранты воздерживаются от возвращения. При этом их средняя заработная плата в производственном секторе на протяжении года варьировалась от 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, обратил внимание эксперт по найму персонала.

В настоящий момент приходится десять вакансий на одного мигранта, подчеркнул Андрей Кладов. Отток трудовых ресурсов может быть последствием ограничений, которые ввели регионы, а также некомфортными бытовыми условиями, считает он. При сохранении такого положения дел Российская Федерация может столкнуться с нехваткой рабочей силы, добавил эксперт.

По мнению Андрея Кладова, многих граждан России не привлекают трудовые условия в строительной отрасли, заработной плата не хватает для покрытия основных нужд, поэтому они не соглашаются на такую работу.

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Волк: дефицит личного состава МВД составляет почти 20%
26 ноября 2024, 16:29

Фото: iStock/ blinow61

Некомплект личного состава Министерства внутренних дел РФ составляет почти 20 процентов, проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
К 1 ноября 2024 года дефицит сотрудников составил 173,8 тысячи человек или 18,8 процента от штатной численности.

Тенденция на увеличение некомплекта в структурах органов внутренних дел сохраняется. Несмотря на дефицит кадров сотрудники полиции выполняют поставленные перед ними задачи по борьбе с преступностью и защите прав россиян, обратила внимание Волк.

«За прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж», — подчеркнула официальный представитель МВД.

Ирина Волк ​напомнила, что в 2022 году некомплект личного состава органов внутренних дел составлял 90 тысяч человек.

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#кадры
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В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на 13 улицах
26 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Повреждённые, выцветшие, а также отсутствующие знаки восстановили специалисты Мосавтодора за неделю на 13 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, дорожные знаки привели в порядок на улицах Звёздная и Ворошилова в Серпухове, на Первомайской улице в Высоковске, на улице Ленина в Кашире, на Институтской улице в Пущине, на улице Мичурина в Жуковском и на Заводской улице в Щёлкове, на улице Гурьева в Раменском, на улице Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа и на улице Ленина в Дзержинском», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки отремонтировали на дороге в Одинцовской деревне Дарьино, на Букинском шоссе в Лобне и на улице Объездная Дорога в подольском посёлке Сосновый Бор.

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#минтранс мо
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#ремонт дорог
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению
26 ноября 2024, 15:48

Фото: istockphoto.com/alekseystemmer

Эксперимент по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Московской области, он будет проводится на территории пяти городских округов: Подольска, Мытищ, Одинцовского, Можайского и Балашихи, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В рамках пилотного проекта в электронный вид переводится эксплуатационная документация в сфере теплоснабжения, а также паспорта готовности к отопительному сезону муниципалитетов, теплосетевых и теплоснабжающих организаций», — уточнил глава Минэнерго области Сергей Воропанов.
Ожидается, что цифровизация упростит и упорядочит работу всех предприятий и ведомств, связанных с теплоснабжением, благодаря чему повысится качество оказания этой коммунальной услуги.

Эксперимент продлится до 26 декабря 2025 года. Если он будет успешным, цифровизацию документации по теплоснабжению распространят на всю Московскую область, а также на другие регионы России.

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#подмосковье
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«Причина смерти»: Нарколог рассказал, как 10 граммов спирта убивают организм
Нарколог Казанцев: алкоголь убивает центральную и периферическую нервную систему человека
26 ноября 2024, 15:45

Фото: iStock/Timofey Zadvornov

Нарколог Руслан Исаев в беседе с aif.ru сказал, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту. И многие специалисты, по его мнению, ошибочно утверждают, что маленькие дозы алкоголя безопасны.
Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» согласился с этим утверждением, напомнив, что безопасных доз алкоголя не существует.

«Несколько лет назад ВОЗ говорил, что есть дозы алкоголя, которые наносят наименьший вред, но безопасными дозами это никогда не называлось. С тех пор ВОЗ от этого отказался. Алкоголь — нейротоксин, который убивает нейроны головного мозга, воздействует на центральную и периферическую нервную систему. Происходит развитие энцефалопатии, которая приводит к необратимым последствиям в головном мозге, то есть снижение когнитивных способностей: мышления, памяти, запоминания, концентрации внимания. Через влияния на нервную систему возникает полинейропатия, когда человек уже ходить не может совсем. И, соответственно, это приводит к деградации, к тому, что человек уже живет какими-либо инстинктами: пописать, покакать и выпить — остальное его не интересует», — объяснил эксперт.

Он добавил, что такому человеку трудно присвоить половую принадлежность, потому что меняется гормональный фон.
Говоря о развитии инфаркта и инсульта, нарколог подчеркнул, что алкоголь повышает риски тромбообразования, вымывает калий, натрий, магний, кальций, за счет которых работает сердце.

«Это наша центральная нервная система. Это подача импульсов мышцам. Когда человек длительно злоупотребляет алкоголем, наступает тромбоцитопения, то есть риск кровотечения. Это основная причина смерти у зависимых от алкоголя при циррозе печени», — пояснил специалист.

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#пиво
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Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных
26 ноября 2024, 15:45

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Госдума приняла сразу во втором и третьей чтениях законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.
Отмечается, что документ был разработан в декабре 2021 года Московской областной думой. В сентябре этого года депутаты приняли его в первом чтении.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение установленных требований по содержанию домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.

В частности, речь в документе идёт о выгуле домашних животных без намордника и поводка, на детских или спортивных площадках.

Также уточняется, что владельцу животного удастся избежать ответственности, если нарушение будет допущено не им, а тем, кто присматривает за питомцем. Кроме того, нововведения не распространяются на случаи, когда у хозяина украла животное.

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#нарушение
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