В России могут в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

Фото: iStock/z1b
В России рассматривают возможность шестикратного увеличения штрафа за езду без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По оценкам Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят примерно 7-10% российских автомобилистов (от 2,5 до 3,6 миллиона человек). В связи с этим, в Госдуме предложили увеличить размер соответствующего штрафа в шесть раз – с 800 до 5 тысяч рублей. Стоимость самого полиса в настоящее время составляет порядка 7,65 тысячи рублей.
Инициативу Думы поддержали в правительстве и МВД РФ. При этом ряд экспертов заявили о неэффективности такой меры, поскольку дорожные камеры будут использоваться для проверки полисов не ранее осени 2026 года, а с 1 марта 2025 сотрудники ГАИ перестанут проверять полисы при регистрации авто.
Читайте также:
Mash: В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водителей
СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера
В России начнут проверки наличия ОСАГО по камерам
Анастасия Чинкова