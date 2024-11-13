Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На дорогах Московской области самым нарушаемым правилом дорожного движение оказалось ограничение скорости, такую статистику привели в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Превышение скоростного режима составляет свыше 90% от всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья. При этом в 97% случаев превышение составляет от 20 до 40 километров в час», — говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего скорость превышают на Каширском и Пятницком шоссе, а также на ЦКАД и трассах М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-3 «Украина».
В министерстве добавили, что превышение скорости имеет сезонный характер: с апреля по август нарушения скоростного режима происходили в четыре раза чаще, чем с января по март. А осенью число таких нарушений вновь снижается.
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