В Подмосковье камеры распознали 7 тыс. нарушителей на ж/д переходах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 7 тысяч нарушителей правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали видеокамеры на станциях в Московской области за десять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье рядом с железнодорожными станциями и пешеходными переходами через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц. С начала года эти камеры зафиксировали около семи тысяч нарушителей правил безопасного перехода», — сказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что видеокамеры помогают снизить число нарушений, которые чреваты травмами.
Благодаря системе распознавания лиц на нарушителя составляется протокол за административное нарушение и выписывается штраф. Больше всего таких камер установлено в районе железных дорог в Пушкинском, Раменском и Одинцовском округах.
Специалисты областного Минтранса призывают гостей и жителей Подмосковья быть внимательными на объектах железнодорожной инфраструктуры, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники и использовать только легальные переходы через пути.
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