Автоэксперт Солдунов объяснил причины массового ДТП на трассе «Нева»

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что причинами массового ДТП на трассе «Нева», произошедшего накануне, стали такие факторы, как состояние дороги из-за снегопада и беспечность и невнимательность водителей.
«Я бы хотел отметить два момента. Первый –дорожные службы, отвечающие за порядок на трассе, не проявили той рабочей ответственности, которую должны были проявить в этой ситуации. В сильный снегопад на трассу должно было выйти большее количество уборочной техники, которая приводит эту трассу в порядок. Но это не значит, что вся вина лежит только на них. Думаю, тут имел место элемент беспечности со стороны самих водителей. Когда на скоростной трассе царят такие жуткие погодные условия, всем автомобилистам надо быть максимально аккуратными и собранными», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Солдунов.Он отметил, что в подобных погодных условиях нужно двигаться на автомобиле с минимально возможной скоростью.
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