Более 30 машин столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области, 4 человека погибли

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В Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
На место уже прибыли сотрудники МЧС и полиции, а также несколько бригад скорой помощи. Причина аварии пока не называется. Выясняются все причины и обстоятельства массового смертельного ДТП. Также уточняются данные по пострадавшим и погибшим.
В настоящее время движение по трассе в сторону Москвы полностью перекрыто.
Ранее также сообщалось, что на трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека. Согласно сообщению, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, двигавшийся по автодороге от Омска в сторону Новосибирска, не справился с управлением на скользкой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Spacio.
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Элина Позднякова