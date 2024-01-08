Вертолёты вылетели на место ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Вертолёты МЧС и Центра медицины катастроф направляются к месту массового ДТП на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что на 526-м километре платной трассы М-11 произошло массовое столкновение свыше 50 автомобилей. В настоящее время движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Проезд осуществляется по соседней бесплатной трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург. На месте происшествия работают спасатели МЧС.
Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек, среди которых двое детей. Также сообщается о гибели четверых, в том числе одного ребёнка.
В настоящее время к месту трагедии летят вертолёты МЧС РФ и Центра медицины катастроф. Также следует мобильный пункт обогрева.
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Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек, среди которых двое детей. Также сообщается о гибели четверых, в том числе одного ребёнка.
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Анастасия Чинкова