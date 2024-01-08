Никитин: в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей

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На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей. Такое уточнение сделал губернатор региона Андрей Никитин.
«На М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он также подтвердил, что движение по трассе в стороны Москвы полностью перекрыто, однако проехать можно через федеральную дорогу М-10, съезд на которую находится на 545 км.
Напомним, в Новгородской области в районе села Посад на 525-м км трассы М-11 «Нева» столкнулись около 30 автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом РИА Новости сообщили в ГИБДД по региону.
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