Долг блогера Лерчек перед ФНС за месяц увеличился на 2 млн рублей
Долг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) перед Федеральной налоговой службой увеличился за последний месяц на два миллиона рублей и теперь составляет 170 млн 698 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
Напомним, в январе 2025 года Троицкий суд столицы арестовал имущество Лерчек. А её заблокировали в июле.
«Всего за месяц задолженность инфлюенсера выросла на два миллиона рублей», — говорится в материале издания.
На сегодняшний день Чекалина вместе с бывшим супругом Артёмом и его бизнес-партнёром Романом Вишняком находятся под домашним арестом. Предполагается, что они вывели более 250 миллионов рублей на зарубежные счета с помощью подложных документов.
Ранее стало известно, что бренд нижнего белья «Леани», принадлежащий Лерчек, прекратил работу из-за банкротства.