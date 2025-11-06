Долг блогера Лерчек перед ФНС за месяц увеличился на 2 млн рублей

06 ноября 2025, 14:28

Фото: iStock/blinow61

Долг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) перед Федеральной налоговой службой увеличился за последний месяц на два миллиона рублей и теперь составляет 170 млн 698 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





Напомним, в январе 2025 года Троицкий суд столицы арестовал имущество Лерчек. А её заблокировали в июле.





«Всего за месяц задолженность инфлюенсера выросла на два миллиона рублей», — говорится в материале издания.